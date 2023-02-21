Чи застосує Росія масову авіацію проти України в річницю прямого вторгнення – Повітряні сили ЗСУ

Угруповання, яке знаходилось на цих летовищах на початок повномасштабної агресії, наразі в тій самій кількості залишається (а це понад 700 одиниць), єдине – замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

Росія не здійснить масовану атаку по Україні авіацією 24 лютого.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, країна-терористка не стягувала літаки до кордонів з Україною, а кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, що використовують окупанти на 40 аеродромах в РФ, Білорусі, в окупованому Криму, не змінювалося від початку повномасштабної війни.

"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння", – сказав Ігнат.

За словами Ігната, 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, наразі – на різному віддаленні: від 200 до 700 км від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів широкомасштабної війни.

"Говорити, що буде якась масована атака на Київ сотнями літаків, - це вже з іншої опери, зрозуміло, що цього не буде. Навіть на початку агресії ворог використовував із десяток літаків на певному напрямку: полетіли, удар зробили, втратили кілька літаків, полетіли назад", – сказав Ігнат.

Він додав, що ППО України наразі підсилена сучасними західними комплексами (ПЗРК і важкі системи, як то Iris-T, NASAMS), очікується і подальше посилення від союзників.

"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть", – сказав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи проти ЗСУ. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

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