Чи застосує Росія ядерну зброю: в ГУР оцінили реальність небезпеки для українців

Ядерна зброя насамперед є “зброєю стримування”, таким собі “останнім козирем” у війні.

Гіпотетична можливість застосування Росією у війні проти України ядерної зброї існує, але такий сценарій “лежить у найдальшому ящику”.

Таку думку висловив у коментарі телеканалу Freedom речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він нагадав, що ядерна зброя насамперед є “зброєю стримування”, таким собі “останнім козирем” у війні.

“Сьогодні Росія проти України застосовує всю номенклатуру озброєнь, крім зброї масового ураження, це єдине, що залишилося. А після її застосування, що буде далі? Які аргументи ще?.. Зламати волю українців до опору? Ні. Переламати громадську думку у світі чи похитнути проукраїнську коаліцію? Навпаки. Тому я думаю, що це той сценарій, який лежить у найдальшому ящику”, - зауважив Андрій Юсов.

За його словами, гіпотетична можливість існує, оскільки ядерна зброя у Росії є, а вона є державою-терористом.

“Але якщо говорити про реальність – вона дещо інша", - заспокоїв Андрій Юсов.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ "готова до ядерної війни".

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