Чи завдасть Росія удару по Україні у новорічну ніч – думка Гуменюк

Росія не припиняє атаки по Україні і може у будь-який момент вчергове завдати удар.
Окупаційна армія Росії у ніч з 31 грудня на 1 січня може вдатись до будь-яких видів атак по Україні – це можуть бути точкові удари, комбіновані атаки.
Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
Як зазначила Гуменюк, окупанти намагаються викликати паніку населення, вдаючись до атак на міста України.
"Не впадайте у паніку, адже паніка – це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках, щоб занурити людей у цей стан", – зазначила Гуменюк.
Вона наголосила, що треба розуміти, що ворог у новорічну ніч нікуди не зникне.
"Ворог може застосувати будь-які види атак, в тому числі мішаних, точкових. І пам'ятати, що тривожна валізка для укриття має бути напоготові", – резюмувала Гуменюк.
Нагадаємо, Ігнат розповів, скільки тисяч "Шахедів" РФ випустила по Україні від початку 24 лютого 2022 року.
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