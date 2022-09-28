Чи завдасть Захід удару по бункеру Путіна через ядерні загрози: військовий експерт нагадав про Будапештський меморандум

Система не дасть РФ застосувати цю зброю на різних етапах, включно з усуненням верхівки військово-політичного керівництва Росії ще до команди на використання ядерної зброї.

В разі застосування очільником Кремля Володимиром Путіним ядерної зброї Захід відповість жорсткими заходами. Наприклад, превентивним ударом по бункеру президента РФ.

Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив під час телеефіру "Freeдом".

"Путін загнав себе у глухий кут сам. Після того, як він оголосив війну вже самій Росії з мобілізацією. Подія в тому вигляді, в якому він її представив, - це передостанній крок, його якась лінія, після якої він вже подумує застосувати ядерну зброю. Воно єдине у нього залишається після мобілізації, а тим більше, після провальної... Думки такі у росіян є, і російське військово-політичне керівництво продумує такі варіанти", - сказав Світан.

Експерт також нагадав, що згідно з Будапештським меморандумом, Україну повинні захистити від ядерних посягань західні країни.

"Я думаю, вже питання вирішене серед підписантів цього Будапештського меморандуму. А там і США, і Китай, і Британія, - країни, у яких є ядерна зброя. Вони будуть вживати заходів, найімовірніше, превентивного удару. Перед тим, як буде ухвалено таке рішення росіянами або буде розпочатий якийсь рух з перенесення ядерних зарядів", - додав він.

За словами Світана, очільник Кремля не застосує ядерну зброю з вірогідністю 99%.

"Система не дасть РФ застосувати цю зброю на різних етапах, включно з усуненням верхівки військово-політичного керівництва Росії ще до команди на використання ядерної зброї. Найімовірніше, саме цей варіант буде застосований, щойно у них виникне така думка дійсно виконати цю загрозу. Це найбезболісніший, найлегший для світу варіант - просто знищити центр ухвалення рішень Путіна", - сказав Світан.

Експерт додав, що країни НАТО мають високоточну зброю, яка дозволяє знищити певний об'єкт без найменшої загрози для мирного населення.

Нагадаємо, Російська Федерація може завдати тактичного ядерного удару по Львівській області чи Карпатах.

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