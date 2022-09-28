Чи завдасть Захід превентивного удару по Росії - пояснення експерта

Станіслав Желіховський не вірить, що бойові дії перекинуться на територію РФ. Скоріше - самі росіяни почнуть бунтувати і влаштують нову "смуту".

Для багатьох свіжими є спогади цієї зими, коли американці закликали своїх громадян їхати з України, прямо вказуючи на неминуче вторгнення Росії, і не помилилися.

Чи варто зараз пов'язувати ці заяви США з можливими бойовими діями на території Росії, пояснив провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський у вечірньому випуску ТСН.19:30 за 28 вересня.

"Один із таких варіантів (бойові дії на території РФ. – Ред.) цілком можливий. Однак ми розуміємо, що війна з Україною має асиметричний характер. Передбачити, що конфлікт перекинеться напряму на територію РФ, не є можливим. Українці не збираються захоплювати територію Росії, а намагаються повернути своє", — зазначив експерт.

Желіховський припускає, що американці просто розглядають варіант виникнення масових протестів чи заворушень на території країни-агресорки, влаштованих самими росіянами.

"Ці події, що можуть призвести до "смути" у самі Росії, і є тією небезпекою, яку вбачають західні держави. Тому вони і відкликають своїх громадян. Звичайно, зараз такий розвиток подій може здаватися малоймовірним", — каже експерт.

Він наголосив, що не вірить у превентивний удар Заходу по Росії.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що посольство США закликало своїх громадян виїхати з Росії та не відвідувати її після того, як у цій країні була оголошена "часткова" мобілізація.

Раніше у пресслужбах Міністерств закордонних справ Польщі, Болгарії та Естонії закликали відмовитися від поїздок до Росії, а також за можливості залишити країну.

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