Чи зайшли окупанти до Вовчанську та яка там ситуація: в МВА дали відповідь

На північному рубежі міста було чутно звуки автоматних пострілів та вибухи.

Офіційно підтвердженої інформації про перебування російських окупантів у Вовчанську на Харківщині немає. Там тривають постійні обстріли та бої.

Про це “Суспільному” розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена. У Вовчанську тривають бої. На північному рубежі міста було чутно звуки автоматних пострілів та вибухи.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Тамаз Гамбарашвілі.

Водночас за даними військової обласної адміністрації, у місті, яке розташоване за чотири кілометри від кордону з РФ, залишаються до 500 місцевих мешканців. Триває евакуація.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії вранці 12 травня обстріляли Вовчанськ на Харківщині – зруйновано десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель.

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