Чи зайшли росіяни до Покровська: у ОСУВ "Хортиця" відповіли

Ситуація на Покровському напрямку є найскладнішою на лінії зіткнення. Але інформація про те, що ЗС РФ увійшли до Покровська, не відповідає дійсності.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Хортиця.

"Запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності. Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepStateMap повідомив, що 17 січня війська РФ розпочали активні штурмові дії на Удачне та Котлине в районі Покровська Донецької області.

Аналітики зазначили, що зранку, 17 січня, росіяни розпочали штурмові дії на шахтоуправління "Покровське" та перпендикулярну до лісосмуг залізниці посадку.

17 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли до Покровська. У цей же день військові спростували заяви Безуглої.

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