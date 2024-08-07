Чи зайшли росіяни у Торецьк: голова ОВА доповів про ситуацію у місті

Окупантів у Торецьку немає.

Російська армія не зайшла у місто Торецьк у Донецькій області. Ворог 14 разів штурмував місто і громаду, проте Сили оборони відбили всі атаки.

Про це 7 серпня в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ворог у місто Торецьк не зайшов, його там нема. За добу окупант намагався 14 разів штурмувати місто Торецьк, а також селища Нью-Йорк та Північне. Дякувати нашим захисникам – всі атаки ворога були відбиті", – повідомив Вадим Філашкін.

Він додав, що у Торецьку зараз є близько трьох тисяч цивільних жителів і вони поки не хочуть евакуйовуватися до більш безпечних місць.

"Два тижні тому там було 5,5 тис. людей. Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", – додав посадовець.

Нагадаємо, росіяни 7 серпня вкотре обстріляли міста на Донеччині, серед яких Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ.

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