Чи збирається Путін йти на територіальні поступки: про що сигналізують його заяви

За даними Інституту вивчення війни (ISW), заяви правителя Росії Володимира Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують, що РФ зберігає "максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки".

Про це йдеться у зведенні ISW за 27 лютого.

Аналітики зазначають, що правитель Росії Володимир Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупує.

У своєму зверненні до колегії Федеральної служби безпеки 27 лютого Путін заявив, що Росія продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій "Новоросії".

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27 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

В огляді вказують, що Путін та інші російські посадовці раніше визначали так звану "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями), хоча її точні кордони викликають суперечки навіть серед російських ультранаціоналістів.

Путін раніше вимагав, щоб Україна здала Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча російські війська не окупували значну частину Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Путін та інші російські офіційні особи регулярно вказували на те, що вони прагнуть до територіального завоювання за межами адміністративних кордонів цих чотирьох незаконно окупованих областей.

"Нові офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", – йдеться у звіті.

В огляді вказують на те, що російські війська наразі окупували невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області і намагаються просунутися до кордону з Дніпропетровською областю, і Кремль може використати окупацію Росією обмеженої території в цих областях як фальшиву передумову для того, щоб вимагати від України відмовитися від ще більшої території.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", – йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що державний секретар США Марко Рубіо заявив 26 лютого, що якщо Росія "висуває максималістські вимоги, вона знає, що вони не можуть бути виконані", то Сполучені Штати будуть знати, що Путін не "серйозно" ставиться до участі в переговорах.

Президент США Дональд Трамп повторив 26 лютого, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах, і повторив 27 лютого, що Сполучені Штати "безумовно, намагатимуться повернути якомога більше (територій – ред.), наскільки це можливо, назад (Україні – ред.)".

"Вказівки Кремля російським державним ЗМІ щодо висвітлення нещодавніх російсько-американських зустрічей свідчать про рішучість Путіна маніпулювати і розколоти Захід", – сказано у звіті.

Ключові висновки ISW за 27 лютого

Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови США на переговорах і вимагати від України віддати території, які Росія не окупує.

Вказівки Кремля російським державним ЗМІ щодо висвітлення нещодавніх російсько-американських зустрічей свідчать про рішучість Путіна маніпулювати президентом США Дональдом Трампом і розколоти Захід.

Американська і російська делегації зустрілися у столиці Туреччини Стамбулі 27 лютого, щоб продовжити обговорення американсько-російських двосторонніх дипломатичних відносин.

Як повідомляється, Кремль продовжує підштовхувати Сполучені Штати до прийняття економічних вигод, які не пов'язані з війною в Україні, в обмін на поступки України та Заходу, які пов'язані з війною.

За повідомленнями, Північна Корея нещодавно розгорнула додаткові війська в Курській області, оскільки КНДР продовжує розширювати свій військовий потенціал завдяки співпраці з Росією.

Українські війська нещодавно просунулися біля Торецька і Покровська, а російські війська – біля Покровська, Курахового і Великої Новосілки.

Нагадаємо, окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Раніше повідомлялось, що ворог окупував село у Запорізькій області.

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