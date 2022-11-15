Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи збираються окупанти виходити з Нової Каховки: Жданов пояснив

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1532
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи збираються окупанти виходити з Нової Каховки: Жданов пояснив

ФОТО: скрин

Росія далі лівого берега Дніпра на Херсонщині відходити не збирається. Там можуть тривати запеклі бої.

На лівому березі Дніпра можуть тривати запеклі бої, оскільки окупанти далі відходити наміру не мають.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Нова Каховка має стратегічне значення для Росії - це початок північно-кримського каналу. І це подача води до Криму. Тому я не думаю, що росіяни просто так її полишать. Але те, що ми проводимо там спеціальні операції - цілком зрозуміло. Якщо ситуація буде складатися на нашу користь, я не виключаю можливості форсування річки в окремих районах нашими силами”, - наголосив Олег Жданов.

Яка ситуація на Херсонщині

Нещодавно окупаційна “адміністрація” в Новій Каховці закликала “державні та муніципальні” установи передислокуватися в безпечні місця.

В цілому, після деокупації Херсонав який напередодні приїзджав президент Володимир Зеленський, та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Зараз там працюють вибухотехніки та сапери.

Читайте також:

Маямі допоможе відбудувати Ірпінь і передасть зброю - Олександр Маркушин про підписання побратимства

Маямі допоможе відбудувати Ірпінь і передасть зброю - Олександр Маркушин про підписання побратимства

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1532
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація