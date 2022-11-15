Чи збираються окупанти виходити з Нової Каховки: Жданов пояснив

Росія далі лівого берега Дніпра на Херсонщині відходити не збирається. Там можуть тривати запеклі бої.

На лівому березі Дніпра можуть тривати запеклі бої, оскільки окупанти далі відходити наміру не мають.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Нова Каховка має стратегічне значення для Росії - це початок північно-кримського каналу. І це подача води до Криму. Тому я не думаю, що росіяни просто так її полишать. Але те, що ми проводимо там спеціальні операції - цілком зрозуміло. Якщо ситуація буде складатися на нашу користь, я не виключаю можливості форсування річки в окремих районах нашими силами”, - наголосив Олег Жданов.

Яка ситуація на Херсонщині

Нещодавно окупаційна “адміністрація” в Новій Каховці закликала “державні та муніципальні” установи передислокуватися в безпечні місця.

В цілому, після деокупації Херсона, в який напередодні приїзджав президент Володимир Зеленський, та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Зараз там працюють вибухотехніки та сапери.

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