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Чи збираються окупанти залишати Мелітополь: Федоров розповів про ситуацію у місті

Чи збираються окупанти залишати Мелітополь: Федоров розповів про ситуацію у місті

У Мелітополі ситуація напружена

Росіяни завозять до Мелітополя нові підрозділи окупаційних військ.

Окупанти не збираються залишати Мелітополь, про це свідчить їхня активність та дії у самому місті. Хоча напередодні аналітики ISW повідомляли, що росіяни ніби відступають із Запорізького напрямку.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив мер Мелітополя Іван Федоров.  

"За останній місяць ворог стягнув додаткові сили на окуповану частину Запорізької області і Мелітополя. З Криму через Херсонську область та з Новоазовська, через Маріуполь, на Запорізький напрямок везуть техніку і поки ще живу силу ворога. У Мелітополі нові партії окупантів розселяються в будинках і квартирах. Окупанти традиційно ховаються за спинами цивільного населення - зайняли приміщення церкви в густонаселеному районі, де поруч медзаклад, дитячий садочок і притулок для неповнолітніх", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти готуються до оборони в очікуванні контрнаступу ЗСУ. До Мелітополя на зміну "вагнерівцям" приїхали військові з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм".  

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