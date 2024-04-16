Чи здатна Москва захистити військові заводи від українських дронів: британська розвідка дала відповідь

За даними розвідки Британії, атака на завод у Татарстані ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську ППО та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет надається військовим, а не цивільним.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 2 квітня Збройні Сили України атакували завод у Татарстані, приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Об'єкт працює з липня 2023 року і, як відомо, виробляє іранські безпілотники типу "Шахед", які Росія використовує для ударів по Україні.

Очільник Татарстану Рустам Мінніханов згодом заявив, що "ніхто нас не захистить, окрім нас самих".

За даними британської розвідки, ця атака ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

"Коментарі очільника Татарстану, швидше за все, демонструють страх перед такими нападами. Цілком ймовірно, що російське міністерство оборони щосили намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, задовольняється тим, що збалансує ризик для об'єктів з цивільними особами на користь збереження своєї уваги на лінії фронту, де тактика українських БПЛА та частота атак продовжують викликати проблеми для російських військ", – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, для атаки в Татарстані, ймовірно, використали українські дрони-камікадзе, які одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі.

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