Чи здатна РФ провести наступ на Харків або Київ: пояснення добровольця з Ізраїлю

На думку добровольця, росіяни зараз сфокусувалися на захопленні Донбасу, а на решту території ворогу просто не вистачить сил.

Окупанти наразі не мають потенціалу для нового повторного масштабного наступу на Харківську чи Київську області.

Таку думку висловив ізраїльський доброволець ЗСУ Денис Десятник, інформує "Апостроф".

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За його словами, всі сили окупантів кинули на Донбас, де мають ресурси для активних дій. Зокрема, особовий склад, танки та артилерію.

Доброволець наголосив, що Бахмут контролюється українською армією, хоча росіяни його постійно масово обстрілюють.

"Нікого відступу від Бахмута немає, але такий наказ від командування може надійти саме через постійні артобстріли", – не виключає Десятник, уточнивши, що наразі про відхід не йдеться.

Водночас, військовий попереджає, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого ворог може завдати нових терористичних ударів по території України.

Новий наступ РФ: що відомо

Раніше в Офісі президента повідомили, що новий наступ РФ, якого всі очікували, вже почався. Очільник ГУР Кирило Буданов також зазначив, що окупанти вже розпочали новий наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу в Харківській чи Запорізькій областях.

Ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий заявляв, що ворог концентрує свої сили на лінії Сватове — Кремінна.

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