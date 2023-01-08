Чи здатна Росія продавати зброю іншим країнам, як до війни: відповідь РНБО

Вже зараз багато країн забирають фахівців з РФ, щоб утримувати ту зброю, яку вони придбали.

Росія через розпочату війну проти України наразі не здатна виконувати всі зобов'язання перед країнами-парнерами, яким обіцяли поставки зброї.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Те, що стосується їхнього виробництва, ми розуміємо, де і що в них відбувається. Що стосується зобов'язань перед іншими країнами, які вони на себе брали, звичайно, зараз всі зобов'язання вони не здатні виконувати, і тут є дві складові. Перша - вони все відправляють на цю війну і тому вони зараз відмовляють своїм партнерам, з якими вони мали бізнес із продажу зброї", - сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО додав, що друга складова у тому, що ці партнери РФ зараз починають розуміти, що країна-терористка припинить існування, а та зброя, яку вони купили, її треба буде обслуговувати.

"І на сьогодні вони починають розуміти, що потрапили в халепу, з якої треба буде вибиратися або зараз виймати людей технологічно й технічно з РФ, що зараз вже і відбувається, щоб вони потім не дивилися на купу металобрухту, з якою потім немає, чого робити. Так робить Індія, так робить багато країн - забирають фахівців з РФ, щоб можна було принаймні утримувати чи вистачить їм фаху, кількості тощо, мені складно сказати. Єдине, що можна заздалегідь сказати - не майте справи з РФ, не буде у вас клопоту", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що через дію санкцій Росія не може налагодити достатнє виробництво ракет, а їхній запас вичерпується, бо російське керівництво не розраховувало на тривалу війну.

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