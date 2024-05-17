Чи здатна Україна запобігти новим проривам фронту з боку російської армії: Умєров дав відповідь

Головною проблемою української армії міністр оборони назвав дефіцит зброї та боєприпасів.
Росія намагається відкрити другий фронт у Харківській області. Про оперативну ситуацію на полі бою та протистояння української армії загарбникам розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтервʼю телеканалу CNN.
"Ми почали будувати укріплення, лінії оборони, всі види укріплень, інтегровані лінії оборони 8 місяців тому. І ми досягли необхідного рівня готовності цих ліній оборони, який дозволяє нам відбивати атаки", – зазначив Умєров.
Він додав, що Сили оборони України потребують більше озброєння, і це наразі головна проблема.
"Нам потрібно більше зброї, ракет, засобів протиповітряної оборони, артилерії. Це те, що є проблемою на даний момент. Отже, ми залучили більшу кількість людей, але нам потрібно більше зброї", – підкреслив Рустем Умєров.
Нагадаємо, з Вовчанська та навколишніх населених пунктів продовжується евакуація цивільних жителів. Кореспондент ТСН Олександр Моторний, дізнався, що відбувається на Харківщині.
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