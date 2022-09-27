Чи здатний Путін застосувати ядерну зброю: знайомий президента РФ зробив невтішну заяву

Сергій Жирнов, який вчився разом з Путіним, розповів, яку характеристику йому дали в інституті КДБ.

Президент країни-агресорки Володимир Путін цілком може застосувати ядерну зброю, оскільки він – небезпечна людина, яка діє під впливом емоцій.

Таку думку висловив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, який особисто знав ще молодого Путіна, пише УНІАН.

"Я думаю, що у тій ситуації, в якій Путін зараз перебуває, він може це зробити. Я боюся, що він може це зробити. Проти Путіна коаліція стоїть ще сильніша, ніж проти Гітлера. Сумарний військовий потенціал США і НАТО в рази перевищує сумарний потенціал РФ та навіть трошки перевищує її ядерний потенціал. Не весь ядерний потенціал Росії, який оцінюється у трохи більше шести тисяч боєголовок, реально боєздатний", - розповів Жирнов.

За словами колишнього розвідника, познайомився він з Путіним у 1980-му році, коли той його допитував:

"Мені він тоді здався людиною, яка впивається своєю владою, і який дуже сильно хотів підвищитися на посаді, і тому "пришити" мені справу. Йому це не вдалося", - згадує він.

Сергій Жирнов розповів, що у 1984 році вони разом з Путіним стали студентами Червонопрапорного інституту імені Андропова КДБ Росії, де готували фахівців для зовнішньої розвідки.

"Після навчання Путіну дали характеристику, що це людина, яка може під впливом емоцій ухвалити рішення, що буде небезпечним для нього та для служби. І його на службу у зовнішню розвідку не взяли... Ця характеристика підтверджується зараз. Путін – дуже небезпечна людина, яка діє під впливом емоцій", – підкреслив ексспівробітник КДБ.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

Захід приводить ядерну зброю в бойову готовність

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