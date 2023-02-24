Чи здійснять росіяни атаку на річницю вторгнення в Україну: у ЗСУ дали відповідь

Російські загарбники через рік повномасштабної війни не відмовилися від масованих обстрілів України.

Сьогодні, 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, окупанти можуть здійснити масовану ракетну атаку. Існує ймовірність і інших провокацій з боку ворога.

Про це у спецвипуску ТСН розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те, що загроза атаки зберігається - це очевидно. Почався тільки ранок. Сьогодні увесь світ очікує якихось провокацій. Усі говорять те, що ворог захоче зробити певні "сюрпризи", - зазначив Ігнат.

Утім, на його думку, росіяни можуть здійснити атаку і в інший день.

"Водночас ворог бачить, що ми очікували, що ми готувалися і може зробити це в інший день. ЗСУ до цього готові. Адже ми отримуємо на сьогодні найкращі зразки з протиповітряної оборони і хочемо отримати літаки, які стануть утримуючою ударною силою", - додав речник.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія на річницю повномасштабної війни проти України не зможе завдати масованих ракетних ударів по нашій території, проте загроза обстрілів залишається.

Читайте також: