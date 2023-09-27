Чи живий командувач Чорноморського флоту РФ: експерт звернув увагу на кадр із відео

Існують серйозні сумніви, що адмірал Соколов зараз почувається добре.

На одному з кадрів селекторної наради у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, на якій начебто був присутній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов, під його головою, ймовірно, не спинка крісла, а подушка лікарняного ліжка.

На це звернув увагу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, розмірковуючи в ефірі телеканалу FREEДОМ, чи вижив російський адмірал після ракетного удару по штабу.

“Чому кадр із Соколовим відрізняється від кадрів з іншими на конференц-зв'язку. Начебто він не на кріслі сидить, а начебто він на ліжку лежить. Можливо, він справді отримав якесь серйозне поранення, що не може зараз пересуватися. Тому в мене є серйозні сумніви, що Соколов зараз почувається добре”, – зазначив експерт.

Адмірал Соколов на селекторній нараді у Шойгу / Фото: скриншот з відео

За його словами, російській пропаганді було вигідніше використати якийсь старий кадр, а не мучитися з такою трансляцією.

Також читайте Серед поранених у Севастополі є генерали ЗС РФ — Буданов

“Ми бачимо цю бездарність російської пропаганди, яка намагається якось компенсувати серйозний удар по їхньому командному складу, який був здійснений Силами оборони України. Ось ці спроби якось викрутитися з настільки незручної ситуації – вони разючіше демонструють цю нікчемність і безпорадність, ніж будь-що інше”, – вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, в середу, 27 вересня, російські пропагандисти опублікували ще одне відео, на якому командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов живий-здоровий, і навіть у парадному білому мундирі.

Читайте також: