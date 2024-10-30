Чи зібрався ворог форсувати Оскіл: в ЗСУ озвучили плани РФ на Куп’янщині

Зараз пріоритет для ворога – закріпитися на лівому березі і потім розвивати свій успіх.

Російські війська не форсуватимуть річку Оскіл у Харківській області найближчим часом. Натомість пріоритетне завдання окупантів – закріпитися на лівобережжі Куп'янщини і вийти до Куп'янська-Вузлового.

Про це командир роти ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Військовий переконаний, що ворожих спроб форсувати річку Оскіл найближчим часом не буде, і пояснив чому.

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"Річка Оскіл достатньо стрімка. Свого часу, в 2022 році під час Харківської контрнаступальної операції, Сили оборони її форсували, зокрема ми, і це було дуже складне випробування з огляду на те, що: перше – коли ти наводиш плацдарм, так чи інакше перебуваєш під вогневим впливом ворога; друге – це стрімкість ріки; і третє – на той час була переважно артилерія і незначним чином застосовувалися "Мавіки" скидами з безпілотних систем. Тому на сьогодні безпілотні системи суттєво покращились у своїй номенклатурі і в якості застосування. Тому форсувати Оскіл для ворога, за моїм переконанням, на поточний момент не є можливим", – розповів Федоренко.

Водночас він зазначив, що пріоритетним завданням для російських окупантів є закріпитися на лівому березі і потім розвивати свій успіх. Тобто – зачищати лівобережну Куп’янщину з подальшим виходом до Куп’янська-Вузлового.

"Тільки після того, як противник виконає це завдання, можна говорити про те, що вони почнуть підготовчу роботу до форсування ріки", – додав командир РУБАпК "Ахіллес".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російська армія перебуває за 2,5-3 км від Куп’янська. Ворог руйнує місто керованими авіабомбами.

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