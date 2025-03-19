Чи зібрався ворог штурмувати кордон на Сумщині: в ДПСУ описали ситуацію в регіоні

На кордоні Сумщини з Росією немає значного угрупування ворога. Це малі групи, які українські захисники відбивають.

Російські війська на кордоні Сумської області з РФ у районі населених пунктів Новеньке та Журавка намагаються просуватися малими групами, щоб закріпитися на території України для подальшого розширення зони бойових дій. Однак ЗСУ успішно вибивають ворога.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону 19 березня.

Демченко розповів подробиці про ситуацію на кордоні Сумської області з Росією в районі населених пунктів Новеньке та Журавка.

"Ворог намагається в цих районах розширити плацдарм для бойових дій і для цього він використовує малі штурмові групи, які засилає на нашу територію. Перш за все, ворог хоче добитися оточення наших сил у Курській області, де Сили оборони ведуть свою операцію, або ж перерізати логістичні шляхи", – пояснив речник Держприкордонслужби.

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Він запевнив, що зараз немає суттєвого російського угрупування, яке б штурмувало кордон. Йдеться про малі штурмові групи по кілька осіб, іноді до п'яти.

Окупанти з цих груп часто використовують квадроцикли, і от чому.

"Тому що їхнє завдання – максимально швидко і максимально глибоко просунутися вглиб території України, щоб закріпитися, очікувати підкріплення, накопичуватися і розширювати територію ведення бойових дій", – сказав речник ДПСУ.

Він наголосив, що наразі ворогу нічого не вдається, бо Сили оборони вибивають ці групи, не даючи їм можливості закріпитися на українській території.

Нагадаємо, 18 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що держкордон між Сумською та Курською областями контролюють Сили оборони України. Інформація про нібито просування ворога вглиб території Сумщини не відповідає дійсності.