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Чи зменшиться кількість обстрілів найближчим часом: Ігнат оцінив ракетний ресурс окупантів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Чи зменшиться кількість обстрілів найближчим часом: Ігнат оцінив ракетний ресурс окупантів

Ігнат відповів, чи зменшиться кількість обстрілів найближчим часом / Фото: Associated Press

У липні армія РФ не зменшує кількість обстрілів.

У травні цього року ворог 17 разів атакував Київщину. Упродовж червня кількість обстрілів не зменшилася. РФ продовжує виготовляти зброю та накопичувати запаси.

Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 канал.

За словами Ігната, на сьогодні окупанти використовують той запас ракет, які можуть виготувати за місяць. Зокрема, йдеться про "Іскандери" та "Калібри".

"На нещодавньому брифінгу представник Генштабу зазначив, що до сотні різних типів ракет противник може виготовляти. Це близько 30 "Калібрів", десяток "Іскандерів", решта – ракети повітряного базування Х-101. Це ті, що запускаються по нам з Каспію", – відзначив речник.

Раніше Ігнат розповів, що РФ випускають по Україні "Калібри" втричі рідше, ніж ракети повітряного базування Х-101 і Х-555. Близько 30 ракет, за даними Генерального штабу та розвідок, має можливість виготовляти Росія на місяць.

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Дата публікації
Перегляди
605
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