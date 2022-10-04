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Чи змінили росіяни обстановку на Волинському та Поліському напрямках: в Генштабі розповіли

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Чи змінили росіяни обстановку на Волинському та Поліському напрямках: в Генштабі розповіли

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти суттєво обстановку за добу на Волинському та Поліському напрямках не змінили. 

Росіяни на Волинському та Поліському напрямках обстановку суттєво не змінили. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, окупанти гатили з танків, мінометів та ствольної артилерії на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області. На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.

На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів. На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів.  Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка. 

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ про визнання нікчемними документів Путіна про анексію території України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
955
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