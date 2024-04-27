Чи змінить допомога США в $6 млрд ситуацію на фронті: експерт приголомшив заявою

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд не здатний наразі змінити ситуацію на фронті.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий оглядач Денис Попович.

"Він (пакет допомоги, – ред.) не здатний наразі змінити ситуацію на фронті, оскільки він – на перспективу. Там же сказано, що це закупівлі, це укладання контрактів на виробництво певних матеріалів, техніки, озброєння, ракет для потреб Збройних сил України. Тобто вони будуть надходити по мірі того, як їх будуть виготовляти – через тиждень, через місяць, через два роки. Тобто це буде постійне накопичення, це на перспективу. Відразу воно не змінить жодним чином ситуацію на фронті", – каже експерт.

За його словами, змінювати ситуацію на фронті будуть пакети, що надходитимуть Ad hoc, тобто планові.

"Мільярд (той, що нещодавно був оголошений), потім ще мільярд, ще інші пакети. Оце от спеціально для того, щоб змінилася ситуація на фронті", – зазначив Денис Попович.

Нагадаємо, що США 26 квітня виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет на майже 61 мільярд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відповів, наскільки Україні вистачить цієї допомоги.

Видання Politico з посиланням на посадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності, написало, що у Вашингтоні не вірять у перемогу України навіть з новою допомогою.

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