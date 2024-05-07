Чи змінить допомога від США суттєво ситуацію на фронті – думка військового ЗСУ

Начальник штабу батальйону УБпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Рустам розповів, що військова допомога від США значно полегшить роботу воїнам на фронті в Україні, однак, чи почнуть ЗСУ контрнаступ – наразі сказати важко, проте, не виключено, що це може відбутися.

Про це він розповів в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

"Чи почнемо ми наступати? Думаю, навряд. Хоча все може бути – не виключаємо. Чи стане нам легше? Безперечно! Чи зможе противник наступати в таких умовах? Хтозна. Якщо ми мали змогу без необхідного ресурсу відбиватися весь цей час, то тут питання, що буде, коли вже матимемо ці снаряди та ракети. Можливо, трохи просунемося вперед. Чому ні?!", - прококоментував він.

Військовий зазначив, що спостерігав подібну ситуацію минулого року на Бахмуті, коли був самий пік.

"Ми тримали верхню дорогу. Там штурми були безперервними десь місяці два чи навіть більше. День та ніч ці "вагнера" перли та перли. Траншеї – просто всіяні трупами. Було страшне! У якийсь момент ми подумали, що вже не встоїмо. Що робити?! Але це все якось плавно завершилося – скінчилися ті "вагнера", прийшли якісь десантники, яким було погано. Коли на них летіли наші безпілотники, вони в окопах стрілялися, підривали себе гранатами. Думаю, ви бачили відео, як один навіть здався дрону в полон. От тоді ми раз-раз – посунулися вперед і відкинули противника досить далеко. Зараз та територія, на жаль, втрачена", - нагадав він.

Начальник штабу батальйону УБпАК "Ахіллес" зауважив, що у ворога ресурс теж не є нескінченим і окупанти "стираються" у цих наступах.

"То коли ми матимемо необхідні снаряди, зможемо просуватися – чом би й ні?! Десь постоїмо, трошки потерпимо, а потім як вмажемо! Але було б дуже добре, щоб хлопці з цивільного життя теж зайшли та допомогли. Бо якось, на мій погляд, воно виходить… нечесно", - резюмував військовий.

Нагадаємо, Безугла заявила, що за Авдіївкою досі відсутні фортифікації.

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