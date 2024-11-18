Чи змінить дозвіл США бити ракетами по РФ перебіг війни: прогноз ISW

Західні країни все ще бояться дати Україні право на захист своєї території всіма можливими методами.

Білий дім таки дав добро українським військовим завдавати ударів балістичними ракетами ATACMS по об'єктах РФ та Північної Кореї лише у Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дозвіл на атаки тільки в Курській області не повністю позбавляє російські війська притулку на своїй території, оскільки сотні військових об'єктів залишаються в межах досяжності ЗРК HIMARS в інших прикордонних регіонах Росії.

Експерти зазначили, що якщо західні лідери продовжуватимуть обмежувати здатність України захищати себе, путінський режим зі своєю армією отримуватиме вигоду від будь-якого часткового обмеження.

"США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії в межах досяжності наданої США зброї, а не тільки по Курській області", — вважають в ISW.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ракети, за даними NYT, застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. А також українці зможуть бити по ключових частинах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

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