Чи змінить Росія тактику обстрілів після призначення Герасимова – у Повітряних силах розповіли

Призначення Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні ніяк не вплинуло на плани Кремля, росіяни і надалі продовжать ракетні удари по Україні, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Не від однієї людини, хто б там не був – Суровікін, Герасимов чи хто завгодно залежить виконання їхнього стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури тощо. Там же не одна людина приймає ці рішення, просто йде мова про те, хто кого і де "переграв", - зазначив він.

Він зазначив, що задум Кремля – "відключити Україну від світла" залишається й далі. Тому не важливо, хто у них і що буде очолювати.

Призначення Герасимова

У середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

У британській розвідці зазначили, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Прессекретар Міністерства оборони США Пет Райдер заявив, що військові РФ стикнулись з системними проблемами після початку вторгнення в Україну, про що свідчить призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем так званої "спецоперації".

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