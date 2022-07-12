Чи зміниться поведінка Росії після визнання її країною-терористкою - Андрусів

Якщо Росію визнають країною-спонсоркою тероризму, щодо України нічого ще більш жорстокішого, ніж зараз, не відбудеться.

Про це розповів ексрадник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів у проєкті "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

"Нас бомблять по містах, жилих кварталах, торгових та гуманітарних центрах вже п'ятий місяць. Якщо Росія може збільшити це бомбардування, то вона і зараз його збільшить. Для цього не потрібні приводи. Росія, якщо її визнають спонсоркою тероризму, щодо України нічого нового зробити не може. Всі танки, які тільки може, нових військових вона сюде жене", - зазначив Андрусів.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць.

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