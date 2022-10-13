Чи зміниться поведінка ЗСУ через удари РФ: генерал Наєв відповів на погрози Кремля

Керівництво РФ вже анонсує, що масовані ракетні удари по Україні можуть повторюватися "у випадку спроб проведення терактів на території Росії".

Командувач Об'єднаних сил розповів, чи вплинуть погрози Кремля щодо завдавання ударів по Україні на тактику ведення війни командування ЗСУ.

У межах телемарафону генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на тому, що військове командування України ухвалює такі рішення, які є достатніми для того, щоби знижувати військову загрозу з боку РФ.

"Відповідно зазначені слова Кремля не можуть ніяким чином впливати на рішучість керівництва ЗСУ у боротьбі проти россійського агресора", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, на Херсонщині одним із найважчих місць оборони України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було ухвалене рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст, але відійти звідти вчасно він не встиг.

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