Операція у Курській області: чи змінить вона ставлення росіян до війни

Прорив російського кордону українськими військами у Курській області став ще одним доказом того, що війна, розв'язана Росією проти України йде не "за планом". Але це навряд чи налаштує населення держави-агресора проти війни.

Таку думку висловив журналіст BBC Стів Розенберг.

Він нагадав, що Кремль задумував повномасштабне вторгнення РФ до України як коротку, стрімку воєнну операцію, яка мала закінчитися встановленням контролю над сусідньою державою за кілька днів або тижнів максимум. Але сталося не так, як гадалося.

"Це було майже два з половиною роки тому. Війна в Україні досі триває… Вже 29 місяців ми чуємо, як російська влада запевняє, що "операція продовжується згідно з планом". Востаннє президент Володимир Путін сказав це у травні, попри все, що сталося за попередні два роки", – зазначив журналіст.

Серед "незапланованих" Росією подій можна назвати:

великі втрати особового складу росармії на фронті;

фактичне знищення Чорноморського флоту РФ;

атаки дронів всередині Росії, навіть на сам Кремль;

обстріли російських прикордонних населених пунктів у Бєлгородській і Курській областях;

марш ПВК "Вагнер" на Москву.

Тепер до цього списку можна додати й прорив російського кордону у Курській області цього тижня.

"По-перше, складно знати напевне, що відбувається зараз у Суджанському районі Курської області. Незрозуміло, як багато там українських військ, скільки території вони захопили та яка може бути їхня кінцева мета. Очевидним є те, що події у Курській області — це ще один доказ того, що війна Росії проти України йде не "за планом". Схоже, що це застало політичне і військове керівництво Росії зненацька", – зауважив Розенберг.

На думку журналіста, Москва не визнає курську операцію ЗСУ своїм провалом. Скоріш за все, кремлівська влада та пропагандисти скористаються цією ситуацією, щоб згуртувати громадськість навколо уряду та нагадати росіянам і всьому світу свої улюблені наративи: "в цьому конфлікті Росія не є агресором", "Росія є обложеною фортецею, оточеною ворогами, які планують вдертися та знищити її".

І хоча саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України у 2022 році, кремлівська влада продовжує вигадувати нові визначення для того, що весь світ називає загарбницькою війною. Дії своєї армії Кремль називає "спеціальною воєнною операцією", в ході якої Росія "звільняє" українські міста та села. Натомість дії ЗСУ у Курській області Москва охрестила "терористичною атакою" та "провокацією".

Однак перенесення бойових дій на російську територію, на думку Розенберга, навряд чи налаштує російську громадську думку проти війни.

"Минулого року я відвідав Бєлгородську область Росії, яка, як і Курська, межує з Україною. Її обстрілювали через кордон. Кожен, кого я зустрів, сказав мені, що нічого подібного не відбувалося тут до повномасштабного вторгнення в Україну, було мирно і тихо. Але замість зробити висновок, що "спеціальна воєнна операція" була помилкою, більшість людей, з якими я розмовляв, вважали, що Росія має посилити бойові дії та захопити ще більше українських територій", – зауважив Стів Розенберг.

Нагадаємо, РФ почала формування резервів для контрудару під Суджою. За даними "Николаевского Ванька", РФ хоче швидко зібрати угруповання чисельністю близько 2000 людей і не дати закріпитися нашим військам.

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