Чи змінять війська Північної Кореї ситуацію на фронті: оцінка естонської розвідки

У розвідці зазначили, що відправлення солдатів з КНДР для підтримки агресії проти України свідчить про проблеми РФ з підтриманням інтенсивності військової активності.
Відправлення на війну в Україні північнокорейських військових не змінить ситуацію на полі бою. Однак у разі продовження цього протягом тривалого часу може зіграти суттєву роль у майбутніх боях.
Про це заявив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.
На думку Ківісельга відправлення солдатів з КНДР до Росії для підтримки її агресії в Україні свідчить про проблеми РФ з підтриманням інтенсивності військової активності.
"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", – розповів керівник естонської розвідки.
"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", – зауважив Ківісельг.
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Він також зауважив, що завдяки наданню Росії військової допомоги керівництво Північної Кореї та Ірану отримують можливості використовувати Москву у своїх інтересах. Зокрема – вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка досі залишалася недоступною.
"Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні", – додав полковник.
До слова, як заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, наразі майже 11 тис. військових з КНДР навчаються на сході Росії. І вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада.
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