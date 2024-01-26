Чи змінюють дрони свої маршрути руху: пояснення Повітряних сил

Російська армія не змінює тактику застосування ударних безпілотників Shahed під час атак України. Інші лише маршрути їхнього руху.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Нічого не змінилося, завжди преса любить говорити, що це нова тактика росіян. Ну, вони пофарбували "шахеди" - це щось нове. Були інші відомості про якесь використання композитних матеріалів для створення фюзеляжу, це, можливо, теж щось нове. Але те, що вони мало літають. Ну, вони створені так, щоб літати низько, як і крилаті ракети – притискатися якомога нижче до землі. Вони з перших днів літають низько. Крім того, програмуючи політ, оператор ударних БпЛА чи ракета його повинен промалювати на карті, зрозуміти, який там рельєф місцевості, де є висотні споруди, лінії електропередач тощо. Це все має вийти при плануванні польоту", – розповів Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив: єдине, що змінює противник - це маршрути слідування дронів.

"Тому що там, де вони пролетіли вчора, на них вже може чекати наша мобільна вогнева група. Тому на наступний день вони можуть на 5-10-15 кілометрів змістити маршрут наступної атаки",- каже Ігнат.

З його слів, низька висота польоту дронів зменшує шанси їх збиття Силами ППО.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що Росія шукає нову тактику та готує потужну атаку по Україні. Зокрема, йдеться про застосування безпілотників.

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