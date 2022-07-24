Чи змінюють окупанти тактику у війні проти України: військовий експерт пояснив

Росіяни змінюють тактику у війні проти Україні. Окупанти завдають меньше ракетних ударів в порівнянні з квітнем та травнем.

Російські окупанти змінюють на фронті тактику та поступово починають зменшувати кількість ракетних обстрілів.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

“Ми бачимо останнім часом ракетні обстріли міст України, але 24 лютого по території країни було випущено понад 160 крилатих та балістичних ракет. Це різні співвідношення. Навіть якщо ми будемо порівнювати з показниками за квітень та травень. Також збільшилися паузи між масованими обстрілами. Це каже про те, о у окупантів не вистачає саме цієї кількості зброї”, - наголосив Олександр Коваленко.

Він також додав, що для поновлення атак на міста України, окупантам потрібен час, за який вони з різних частин РФ будуть звозити зброю.

“По лінії фронту теж зменшилася кількість обстрілів. Це обумовлено тим, що починаючи з середини червня окупанти значно втратили свою перевагу в забезпеченні своїх підрозділів. У них майже зруйнована система поставки боєприпасів”, - підкреслив військовий експерт.

Окремо він зауважив, що у армії РФ є проблеми не тільки з логістикою, але й особовим складом. Тому росіяни більше переходять до оборони та намагаються утримати тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, що в Німеччині федеральна рада безпеки гальмує процес постачання до України комплексів Iris-T SLM.

Читайте також: