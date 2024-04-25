Чи зможе армія РФ захопити Часів Яр: військовий розповів про проблеми росіян

Командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук вважає, що росіяни розуміють неможливість захоплення Часового Яру і тому намагаються знищити населений пункт.

Про це пише "Еспресо.tv".

За словами військового, росіяни підтягують до Часового Яру всі можливі резерви, яких вже залишилось небагато. Вони намагаються всіма силами й способами захопити населений пункт й тому обходять його з флангів.

"Сьогодні в окупантів є дві проблеми на цьому напрямку. Одна з них – Сіверський Донець, рукотворна річка, яка унеможливлює просування техніки противника. Для нас це, скажімо, вже готова лінія оборони, яку прорвати ворогу буде коштувати дуже великих сил. Навіть якщо росіянам це вдасться, то все що вони зможуть зробити, це невеличкий плацдарм. Сили оборони України зможуть його спокійно відтягнути назад", – пояснив військовий.

Матвійчук додав, що захопити Часів Яр буде дуже важко, і ворог це розуміє.

"Ворог розуміє, що взяти сам населений пункт йому буде практично неможливо. Тому він зараз методом спаленої землі, авіацією, артилерію, реактивною артилерією, намагається вщент знищити місто і всі прибережні населені пункти", – зауважив офіцер НГУ.

Нагадаємо, російська окупаційна армія намагається штурмувати в районі Часового Яру. Ворог залучає авіацію, артилерію та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте також: