Чи зможе армія України вести бойові дії восени та взимку і як це вплине на розвиток війни: експерт відповів

Українська армія має значний досвід у веденні бойових дій в осінній холод та морози взимку, тому це не буде проблемою для України.

Найголовніше для України - встигнути підготуватися особистий склад до війни в несприятливих умовах.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

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"Ми маємо досвід ведення (бойових дій взимку та восени - ред.). Найголовніше - підготувати особистий склад. Солдат має бути одягненим, обутим та накормленим, щоб воювати при будь-яких погодних умовах. Тоді він може воювати. Ми маємо досвід ведення бойових дій в умовах осінних дощів та холоду. Ми починали відбиття атак РФ 24 лютого, потім був березень, квітень, травень, коли вже почалася більш-менш суха погода. А в березні та квітні ми воювали (в несприятливих погодних умовах - ред.)", - сказав експерт.

На думку Жданова, з настанням зими воювати стане навіть легше, попри те, що температура буде нижча і будуть морози. Він пояснив, що грунт промерзне, що дозволить техніці та піхоті легше пересуватися.

"Якщо не буде великих снігопадів, то тоді підмерзлий грунт дає можливість вести будь-які види бойових дій, зокрема і контрнаступ", - наголосив він.

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку. Це означає, що єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні ЗСУ з Херсоном, це Чорнобаївка.

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