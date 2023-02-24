Чи зможе батарея Patriot захистити Харків: експерт прогнозує зменшення "прильотів"

Patriot встигає зреагувати і запустити протиракету для збивання ракет з комплексів С-300.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що у разі розміщення однієї батареї Patriot в Харкові, вона зможе контролювати небо над російським Бєлгородом і збивати ракети С-300 ще над територією РФ.

Про це Жданов сказав у ефірі свого відеоблогу, відповідаючи на запитання глядачів.

"Так, звісно може. До речі, Patriot вважається дальнього радіусу дії: 200 кілометрів дальність ураження. По ракетах там, щоправда, маленька дальність ураження – 40 кілометрів", – сказав військовий експерт.

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Він зауважив, що перевага Patriot у тому, що він "бачить" пуск ракети.

"І тоді він встигає прорахувати траєкторію і точку зустрічі. Як писали сам харків’яни, 40-50 секунд летить (російська – ред.) ракета. От Patriot встигає зреагувати і запустити протиракету для перехоплення", – пояснив Жданов.

"Якщо прийдуть Patriot або прийде комплекс Mamba, і він буде поставлений у Харкові, є ймовірність того, що кількість ракет, що долітають до Харкова, може різко знизитися. Головне – дочекатися. Поки що ми набираємося терпіння і чекаємо", – додав експерт.

Нагадаємо, в січні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що системи Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року. Зараз українські військові завершують навчання користуванню цією технікою.

Окрім того, в лютому стало відомо, що Франція та Італія нададуть Україні системи ППО SAMP/T-Mamba, задля керування якими українських військових спеціально відправили на навчання за кордон.

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