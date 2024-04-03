Чи зможе Путін захопити Київ: у Держдепі США відповіли

Вашингтон визнав свою помилку, що на початку повномасштабного вторгнення допускав ймовірність "падіння" Києва.

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Також читайте Загрози РФ для країн Балтії: пані посол США в Альянсі зробила заяву

"Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться", - впевнено заявив американський топдипломат.

Держсекретар США визнав помилку Вашингтона, що на початку повномасштабного вторгнення вони допускали ймовірність "падіння" Києва, але "неймовірний спротив" українців не дозволив цьому статися.

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Велика Росія не здійснилося і не здійсниться", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що армія Росії готує новий наступ вже у травні-червні. Коли і де він може початися і чи є загроза для Києва та Харкова - читайте ТУТ.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber