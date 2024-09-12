Чи зможе РФ атакувати Покровськ найближчим часом: оцінка військового оглядача

Протягом останнього тижня війська РФ не досягли прогресу в напрямку Покровська Донецької області. Наразі загарбники не мають достатньо сил, аби атакувати місто. Тому безпосередньо рух на Покровськ призупинено,

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, наразі загарбники більш активно зайнялися південним флангом - Курахівським напрямком, де у них є перспективи.

"Або оточення українських військ, які застрягли в трикутнику Невельське -Галицинівка - Красногорівка, або ж витискання ЗСУ з цієї ділянки. Поки що вони цього не зроблять, бо не можуть розв’язати питання з Селидовим. Там позиції вигідні для оборони з нашого боку. Тому окупантам просуватися на Покровськ безпосередньо буде не з руки”", - пояснив оглядач.

Натомість ситуація на південному фланзі несе загрозу для міста Курахове. Також російські війська мають намір захопити Вугледар, намагаються оточити українські війська в цьому районі.

"Зараз, зважаючи на ситуацію навколо Покровська, ми намагаємося виграти час для того, щоб завдяки ось цим відволікальним боям з боку російської армії, які вони були змушені зараз вести на південному фланзі, забезпечити найкращий захист Покровська. Будемо сподіватися, що цей час буде виграно і витрачено з користю. На сьогодні, до розв’язання питання, яке я окреслив, противник навряд чи зможе атакувати безпосередньо Покровськ", - заявив Попович.

Експерт наголошує, що наразі росіяни змушені вирішувати завдання послідовно: південний фланг - Селидове, далі - Покровськ, або південний фланг - Курахове, Вугледар, а потім Покровськ.

"У зв’язку з тим, що вони перекидають сили до Курської області, у них немає вільних резервів, щоб посилити наступальні дії на Покровському напрямку", - вважає Попович.

Нагадаємо, видання WSJ повідомляє, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Цього літа метою російського наступу стало місто Покровськ, що є важливим логістичним центром для українських сил на сході.

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