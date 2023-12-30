Чи зможе РФ продовжувати такі масові ракетні удари: політолог дав відповідь

Таких масштабних обстрілів, як 29 грудня, вже однозначно не буде, але зберегти такий темп загарбники зможуть, бо виробництво ракет у РФ триває.

Про це заявив політолог Дмитро Левусь в ефірі телемарафону 30 грудня.

Політолог зазначив, що у вчорашній обстріл Росія вклала усю свою напругу.

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"Вони уже не обстрілюють так, як минулого року... Ми можемо згадати, як були дні поспіль – 70, 100 ракет... Я гадаю, що постійно, щоденно на такому рівні, як воно зараз в них було – це була все ж таки операція, яка спеціально готувалася, тому так однозначно не буде. Але зберегти такий темп вони зможуть. Чому? Тому що виробництво все ж таки триває, на жаль, і санкції не зовсім комплексні виявились... Але чогось фатального і катастрофічного вони зробити навряд чи зможуть... Це вся напруга їх сил зараз", - резюмував Дмитро Левусь.

Наймасованіша атака з повітря

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Експерт розповів, чим і в якій послідовності РФ била по Україні.

Росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

Президент Українирозповів про наслідки комбінованого удару окупаційною армією РФ по Україні 29 грудня. За його словами, станом на зараз відомо про 159 постраждалих та 39 жертв. Роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки тривають.

Зазначимо, що у Києві стрімко зростає кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали складського приміщення в Шевченківському районі. Там досі можуть перебувати тіла загиблих. На даний момент міська влада повідомила про 16 жертв.

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