Чи зможе РФ провести ще один масштабний наступ влітку: прогноз американських аналітиків

В ISW зазначали, що російським військам було важко проводити одночасні великомасштабні наступальні операції.

Росія навряд чи зможе провести нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.

Такий висновок зробили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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"Періодичні та пульсаційні російські механізовані напади, ймовірно, відображають обсяг поточної наступальної спроможності, і Росія навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження", - вважають аналітики.

Раніше в ISW зазначали, що російським військам було важко проводити одночасні великомасштабні наступальні операції, але вони схильні до проведення наступальних операцій імпульсами на різних ділянках фронту. Однак інтенсивність одного сектора зменшується, коли інший сектор збільшується.

"Протягом усього літа російські війська періодично проводили механізовані штурми взводів і рот на напрямках Лиман, Часів Яр і Авдіївка в Донецькій області, а нещодавно активізували штурми на захід і південний захід від міста Донецьк. Також російські сили перекинули частини 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу (ЦВО) із Авдіївки на південний захід від міста Донецька, що свідчить про те, що російське військове командування може оцінити, що російські сили навряд чи здійснять швидкий перехід та змінять пріоритет у районі міста Донецьк", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, спрямують до цього району додаткові механізовані сили, щоб використати слабкі місця на українській лінії та досягти певного територіального просування, хоча б обмеженого, протягом літа 2024 року.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, найгарячішими напрямками на фронті є Торецький і Покровський.

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