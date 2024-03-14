Чи зможе РФ відновити наступ на захід від Авдіївки в найближчій перспективі: прогноз аналітиків

Сили оборони України на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити просування російських окупантів. Однак ЗС РФ можуть відновити наступ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що війська РФ змогли захопити Авдіївку 17 лютого. Вони чотири місяці намагалися окупувати місто, вибивши з нього українські війська. Навіть після цього вони підтримували відносно високий темп наступальних дій у цьому районі. Так, вони хотіли використати свої тактичні можливості, які в них з'явилися після захоплення міста.

За даними аналітиків, уже до кінця лютого ЗС РФ змогли досягти швидких тактичних успіхів. Окупанти хотіли просуватися далі на захід, проте ЗСУ створили згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони.

"Російське військове командування, ймовірно, планує продовження наступальних дій підрозділів ЦВО поблизу Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі", — зазначають експерти.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що на Авдіївському напрямку ЗСУ формують нову лінію оборони. Адже на захід від Авдіївки, за кілька кілометрів від міста, йде зниження місцевості, і дуже складно. Тим паче, що суттєвих рубежів там не було.

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