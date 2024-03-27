Чи зможе РФ випустити одночасно 250 повітряних цілей по Україні: експерт Defense Express відповів

Рекордна кількість запущених далекобійних засобів ураження від початку повномасштабного вторгнення – більше 150, то оцінювання 250 одиниць об’єктивно дуже складно для реалізації: ні неможливою, але складною для реалізації навіть тими силами, які є і демонструвалися до цього Російською Федерацією.

Про це сказав головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі "КИЇВ24".

"Напевно, нічого доброго чекати не треба, водночас оцінка у 250 одиниць виглядає об’єктивно дуже складною для реалізації. Не те, що неможливою, але дійсно дуже складною для реалізації навіть тими силами, які є і демонструвалися до цього Російською Федерацією. Рекордна кількість запущених далекобійних засобів ураження за весь час, починаючи з початку повномасштабного вторгнення – це мова йде про трохи більше 150... І таких випадків для розуміння... це було два рази за весь період... Тому 250 виглядають трішки більш ніж завищеними даними", – сказав він.

За його словами, існує ще другий аспект щодо ворожої можливості завдавати далекобійних ударів.

"Останнім часом продемонстровано те, що може бути серія з 3 атак далекобійних за 4 дні. Тобто є певна концентрація сил та засобів у часі і ворог демонструє концентрацію саме по об’єктах, комбінуючи атаки. Але знов таки, мені здається, що напевно вся Україна вже звикла до таких от "хайпових" повідомлень... Має бути якійсь фільтр скепсису", – сказав Олег Катков.

Нагадаємо, у березні 2024-го ворожа армія застосувала по Україні 428 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Знищено – 357 одиниць. Таким чином, березень 2024 року вже став третім за інтенсивністю місяцем застосування окупантами дронів-камікадзе після грудня – 625 та вересня – 504, минулого року.

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