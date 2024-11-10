Чи зможе РФ захопити Запоріжжя і Херсон: Defense Express про поповнення сил росіян на півдні

Форсувати Дніпро для наступу на правобережну Херсонщину, або наступати на Запоріжжя найближчим часом росіяни навряд чи зможуть.

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський, передає "Еспресо".

За його словами, у разі наступу на цих напрямках, окупанти зіткнуться з тими самими проблемами, що й ЗСУ свого часу під час контрнаступу на півдні.

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"Там відкритий степ, який ми добре фортифікували, і, до речі, отримуємо значні постачання мін. Росіяни скаржаться на це, але ми чуємо більше нарікань щодо нестачі боєприпасів. Тому ми тривалий час будемо в так званому позиційному тупику, коли росіяни посилюються, але чомусь не наступають – і причина в тому, що їхні втрати значні", – зазначив експерт.

Киричевський радить до прогнозів щодо ворожого наступу ставитися спокійно.

"Одна справа – це військове планування, яке завжди має виходити з найгірших варіантів, умовно, що росіяни отримали "зірку смерті" абощо, і вони посилили свої амфібійні можливості, щоб переправити війська через Дніпро, не кажучи про те, щоб зуміти швидко провести наступ степом на Запоріжжя без втрат. Але інша справа – використання різних припущень для якихось інформаційних цілей. Адже коли військові говорять про можливе підсилення російського угрупування на півдні, вони розглядають це з метою його послаблення за допомогою авіаційних чи ракетних ударів", – додав він.

Раніше аналітик Олександр Коваленко описав найгірший сценарій наступу РФ на півдні.

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