Чи зможе Росія напасти на ще одну країну: Столтенберг дав відповідь

Єнс Столтенберг зазначив, що РФ задіяла майже усі свої сухопутні сили у війні проти України.

НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України.

Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією, передає "Укрінформ".

"Фінляндія зараз перебуває у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору – ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", – сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Єнс Столтенберг наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.

Як повідомлялося, після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну Фінляндія й Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтральний статус, вирішили приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року, Швеція завершила процедуру входження минулого тижня, 7 березня, та стала 32-м членом Альянсу.

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