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Чи зможе Росія окупувати Краматорськ та Слов'янськ: Жданов попередив жителів цих міст

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Чи зможе Росія окупувати Краматорськ та Слов'янськ: Жданов попередив жителів цих міст

Фото: facebook/Павло Кириленко

Жданов попередив жителів Краматорська та Слов'янська про обстріли.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не зможе окупувати Краматорськ та Слов'янськ, проте росіяни обстрілюватимуть ці міста. 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Краматорськ та Слов'янськ чекають обстріли. Ймовірно вони почастішають, як ракетні, так і артилерійські. Я майже впевнений, що у цих містах не буде бойових зіткнень. Бо темпи просування окупаційних військ невеликі. Зараз росіяни уже втомлюються. Темпи наступу зменшуються з різних причин - брак техніки, вмотивованості серед мобілізованих Після того, як почнеться контрнаступ, лінія фронту відсуватиметься. Але ми повинні бути до всього готові, проте ймовірність бойових дій там мінімальна", - пояснив військовий експерт. 

Нагадаємо, Росія 18 березня обстріляла Краматорськ Донецької області касетними боєприпасами. На місці трагедії загинуло троє людей, багато травмованих. 

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Дата публікації
Перегляди
1523
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