Чи зможе Росія окупувати Краматорськ та Слов'янськ: Жданов попередив жителів цих міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не зможе окупувати Краматорськ та Слов'янськ, проте росіяни обстрілюватимуть ці міста.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Краматорськ та Слов'янськ чекають обстріли. Ймовірно вони почастішають, як ракетні, так і артилерійські. Я майже впевнений, що у цих містах не буде бойових зіткнень. Бо темпи просування окупаційних військ невеликі. Зараз росіяни уже втомлюються. Темпи наступу зменшуються з різних причин - брак техніки, вмотивованості серед мобілізованих Після того, як почнеться контрнаступ, лінія фронту відсуватиметься. Але ми повинні бути до всього готові, проте ймовірність бойових дій там мінімальна", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія 18 березня обстріляла Краматорськ Донецької області касетними боєприпасами. На місці трагедії загинуло троє людей, багато травмованих.

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