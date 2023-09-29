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Чи зможе Росія посилити ППО в окупованому Криму: військовий експерт пояснив

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи зможе Росія посилити ППО в окупованому Криму: військовий експерт пояснив

Російські окупанти / Фото: Getty Images

РФ за останні 20 років виробляла ППО за рахунок експортних контрактів.

Російські окупанти не можуть швидко виробляти ППО, проте в захопленому РФ Криму ще може бути кілька десятків одиниць установок.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Михайло Самусь.

"Вони не можуть швидко виробляти ППО... Вони його виробляють, на жаль, у Росії за рахунок експортних контрактів за останні 20 років створено індустріальну базу для того, щоб виробляти різну ППО. І це є проблемою. Але це нешвидка така штука, тому вони переважно будуть маневрувати", – пояснив експерт.

Водночас він вважає, що Росія навряд чи посилить свої сили ППО в Криму.

"У них і так там у Криму начебто достатньо ППО... Насправді там знищили всього 2 установки С-400 – у них ще має бути кілька десятків. Якщо вірити навіть відкритій інформації, у них там має бути... 20-30 установок С-400, я вже не кажу про С-300", – зазначив Михайло Самусь.

Нагадаємо, що в Севастополі під час поминок офіцера Чорноморського флоту несподівано померли два окупанти.

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Дата публікації
Перегляди
341
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