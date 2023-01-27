Чи зможе Росія повторити наступ, як 24 лютого: у Зеленського попередили окупантів, що на них чекає

Подоляк наголосив, що українські війська будуть нищити ворога набагато ефективніше, ніж на початку цієї війни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що новий наступ Росії на Україну не буде таким, як у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року через брак ресурсів та зміну позиції країни-агресорки.

Про це Подоляк розповів d інтерв’ю "24 каналу".

Радник голови ОП негативно відповів на запитання про те, "чи зможуть вони повторити щось подібне, що було 23 лютого".

"Ні, не зможуть, тому що, по-перше, вони не мають того ресурсу і позиції, яку займали напередодні 24 лютого. Україна сьогодні взагалі інакша й у нас інша мотивація. Ми сьогодні мотивовані максимально жорстоко та швидко вбивати росіян. Вони це також розуміють", – зазначив посадовець.

Він додав – Росія розуміє, що в день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, був певний шок, адже такої інтенсивності війни ніхто не очікував. Подоляк уточнив, що має на увазі Європу та інші країни.

"Сьогодні ми маємо зовсім іншу логістику, зокрема забезпечення та зброю. Ми маємо зовсім інші мотивації з огляду на те, що ми побачили від росіян. Тобто ми розуміємо, що єдиний аргумент у будь-якому діалозі з росіянами – це знищити конкретного окупанта максимально швидко, об'ємно в кількісному значенні та ефективно", – розповів радник очільника президентського офісу.

Він попередив ворога, що на нього чекає в разі повторного наступу.

"Тож ми просто будемо їх нищити набагато ефективніше, ніж на початку цієї війни. Це логіка війни. Тому такого варіанту, як був у них в ніч з 23 на 24 лютого, точно не буде. Це буде варіант зустрічних, максимально ефективних оборонних чи навіть контрнаступальних дій української армії", – попередив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія готується до потужного наступу на Україну, про що ще у грудні попереджав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За словами Данілова, втілити свої плани окупанти можуть через місяць-два.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна готується до цього наступу та сигналізувала про це закордонним партнерам.

Водночас у Пентагоні заявили, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними для України у війні.

Президент Володимир Зеленський попередив, що новий наступ окупантів "може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході".

ППО у Москві, історичний "Рамштайн", новий наступ Росії та попередження для України - Мусієнко

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