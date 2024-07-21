Чи зможе Росія воювати ще 10 років проти України: експерт озвучив прогноз

Західні експерти цього тижня опублікували аналітику про намір Росії воювати з Україною ще 10 років – до повного знищення української державності.

Чи зможе РФ воювати так довго оцінив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначає, щросійські окупаційні війська вже відчувають дефіцит, а у 2025-му він стане критичним і кардинально впливатиме на ступінь постачання у війська механізованої компоненти.

"Так, маємо два взаємовиключні матеріали від західних аналітиків: один говорить про те, що Росія готова воювати 10 років, а інший, що її ресурс буде кардинально виснажений вже в 2025 році. Щоб зрозуміти, хто має рацію, потрібно розглянути потенціал російського військово-промислового комплексу та можливості поповнення російської армії як людським ресурсом, так і технікою, необхідними для продовження війни", - йдеться в повідомленні.

Показник втрат на війні

2022 рік

Особовий склад – 92 920 (34 550 за перші шість місяців війни).

Захоплено: 63,9 тис км².

2023 рік

Особовий склад – 253 290 (122 150 з 1 січня до 30 червня – зростання у 3,5 раза). Загалом протягом року зростання втрат у 2,7 раза.

Захоплено: 683 км².

2024 (від 1 січня по 30 червня)

Особовий склад – 183 800 (зростання у 5,3 раза).

Захоплено: 752 км².

Фактично зараз наступ РОВ оцінюється втратою одного окупанта на 2,5-4 м² території України.

"Згідно з динамікою зростання втрат, 2024 рік для окупаційних військ може завершитися (за умови незмінності нинішньої інтенсивності ведення бойових дій) у межах 400 тисяч особового складу. Тобто середній показник втрат РОВ на місяць стабільно перевищуватиме 30-35 тисяч окупантів", - йдеться в повідомленні.

Коваленко також оцінює, що якщо навіть якщо взяти орієнтовний середній показник втрат на рік – 300 тисяч, то за 10 років у РФ має бути мобілізовано 3 мільйони лише на компенсацію втрат.

"У бойових діях в Україні зараз задіяно 530 тис. особового складу РОВ, який необхідно не лише поповнювати, а й проводити ротацію та збільшувати чисельність. Наприклад, з 2022 по 2024 рік склад окупаційних військ збільшився зі 180 тис. до 530 тис., або втричі", - каже експерт.

Однак є нюанс.

"Справа в тому, що показник втрат особового складу безпосередньо залежить від ступеня підготовки та оснащеності підрозділів. За таких умов мобілізації рівень підготовки буде критично низьким, а ступінь оснащеності з кожним… ні, не роком, а місяцем, лише знижуватиметься. Тому середній показник у 300 тис. втрат неминуче зростатиме у разі збереження нинішніх показників інтенсивності бойових дій, а це означає, що зростатиме і потреба в мобілізації – поступово, але впевнено наближаючись до граничного показника 60-70 тис. на місяць, без закріплення на якийсь стабільній позначці", - додав він.

Скільки техніки залишається в РФ

На початок 2024 року в Росії залишалося:

Т-90А та Т90С – до 100 танків, за наявного виробництва в середньому 50 танків на рік;

Т-72 - близько 1500 танків різного ступеня ремонтопридатності, за відсутнього виробництва;

Т-80 – близько 800 одиниць різного ступеня ремонтопридатності, за відсутнього виробництва;

Т-62 – до 600 одиниць, за відсутнього виробництва;

Т-54/55 – до 600 танків різного ступеня ремонтопридатності, за відсутнього виробництва.

"Самої механізованої компоненти, якою може оперувати російський військово-промисловий комплекс, з кожним місяцем стає дедалі менше. І за збереження нинішньої інтенсивності бойових дій і рівня втрат техніки РОВ, на 10 років Росії ну ніяк не вистачить запасів, що залишилися", - підсумував Коваленко.

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