Чи зможе Росія воювати в Україні до 2025 року: що насправді означає заява Шойгу

Війна РФ до 2025 року – це така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", вважають аналітики.

Заявою міністра оборони РФ Сергія Шойгу про бойові дії в Україні до 2025 року Кремль насправді намагається заспокоїти росіян через крах "сво".

Про це пояснив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аналітики вважають, що термін до 2025 року – це така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", "перемога "до 9 травня" та інші передбачення т.зв. "спецоперації".

"Жодної з раніше оголошених цілей так званої "сво" не досягнуто. Провал авантюри путіна очевидний. росію чекає неминуча поразка. Затягування кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи росії", - вважають у Центрі стратегічних комункацій.

Єдиний варіант закінчення війни для Росії - вивести окупаційні війська з України і розпочати переговори про спосіб відшкодування завданих українцям збитків.

Нагадаємо, у вівторок, 26 вересня, Шойгу промовився, що Росія збирається закінчити війну 2025 року. За цей час окупанти нібито "досягнуть поставлений цілей "СВО".

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