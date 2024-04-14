Чи зможе Росія захопити Часів Яр: прогноз аналітиків

Російські загарбники, ймовірно, залучили свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Це призведе до поступового зростання втрат, доки українські захисники мають необхідну техніку

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, елементи, які російські війська наразі зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, відносно менш боєздатні. Їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру.

Водночас аналітики вважають, що тактичні успіхи РФ на схід від Часового Яру не створили умов для оточення населеного пункту. Російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту. А це може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Кадри, які є в розпорядженні ISW, вказують, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російським силам буде важко швидко прорвати цю оборону.

Водночас аналітики вважають, що можливе захоплення Росією Часового Яру не дозволить військам РФ здійснити успішну операцію для загрози Костянтинівці та Дружківці. Російським силам, ймовірно, потрібно встановити інші оперативні умови.

"Захоплення Росією Часового Яру створить помітний виступ, а спроба просунутися далі на захід безпосередньо від Часового Яру зробить цей виступ дедалі вразливішим для українських контратак. Російським військам, ймовірно, потрібно буде повернути територію, яку вони втратили на південний схід від Часового Яру під час українського контрнаступу влітку 2023 року, щоб стабілізувати наступний російський фронт", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що головною причиною активізації російської авіації, яка скидає авіабомби на позиції сил ЗСУ, став дефіцит систем протиповітряної оборони. Це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

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