Чи зможе Росія захопити коксохімічний завод в Авдіївці: оцінка британської розвідки

Росія воює за Авдіївку майже 10 років.

Під час штруму Авдіївського коксохімічного заводу російська армія, найімовірніше, зазнає великих втрат.

Про це повідомляє Міноборони Британії із посиланням на розвідку.

"Протягом останнього тижня російські війська продовжували атакувати околиці спірного міста Авдіївка Донецької області. Росія майже напевно намагається оточити місто. За Авдіївку воюють майже десять років. Вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька", - вважають розвідники.

Західна розвідка припускає, що російські окупанти мають певне просування у напрямку коксохімічного заводу, що наблизив їх до "ключової тактичної позицію на північ від міста".

"Завод розташований на головній дорозі до Авдіївки, і, якби російські війська захопили його, поповнення міста ставало б дедалі складнішим для України. Однак промисловий об’єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські сили, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об’єкт", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав першочергове завдання РФ під час наступу на Авдіївку.

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